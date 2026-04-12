ديالى تسجل ثاني حالة غرق خلال ساعات

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأحد، بتسجيل ثاني حالة غرق في المحافظة خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مراهقاً يبلغ من العمر 16 عاماً غرق أثناء السباحة في نهر التحويلة بقضاء الخالص شمال غربي ديالى وذلك بعد ساعات من تسجيل حالة غرق في ناحية الوجيهية.

وأشار إلى أن عملية البحث جارية عن الجثة.

وقبل ساعات من الآن أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بغرق طالب في الصف الثالث المتوسط أثناء السباحة في نهر مهروت المبطن بناحية الوجيهية شمال شرقي محافظة ديالى.

وبين أن "الطالب توجه برفقة عدد من أصدقائه إلى النهر للسباحة، إلا أن التيار المائي السريع جرفه، ما حال دون تمكن رفاقه من إنقاذه أو سحبه، قبل أن يختفي داخل المياه".