تحديث.. ثلاث حالات انتحار مروعة خلال 48 ساعة بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر في محافظة ديالى، يوم السبت، بتسجيل ثلاث حالات انتحار في المحافظة خلال 48 ساعة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، إن"شابا بعمر 22 سنة انتحر شنقا بحبل داخل منزله في منطقة حمرين ضمن ناحية السعدية شمال شرقي ديالى، ليعقبه بعد نحو ساعة، انتحار شاب عشريني آخر بتفجير نفسه بواسطة رمانة يدوية.

ويأتي الحادثين بعد بعدما سجلت المحافظة حالة انتحار لشاب بعمر 17 عاماً بإطلاق النار على نفسه في قضاء الخالص.

وأشار الى أن"الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحوادث لمعرفة دوافع الانتحار، فيما تعود أسباب الحالتين وفقا للمؤشرات الأولية الى مشاكل وضغوطات نفسية".