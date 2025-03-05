ديالى تسجل ثاني حالة انتحار خلال 24 ساعة لشاب عشريني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء، بانتحار شاب عشريني شنقاً داخل منزله في قضاء الخالص، الواقع غربي المحافظة.

وقال المصدر، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب وجد مشنوقاً داخل منزله، حيث تم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من تسجيل حالة انتحار أخرى لشاب في المحافظة، ما يثير القلق حول تصاعد هذه الظاهرة في ديالى.

يذكر أن مصدراً أمنياً في ديالى أفاد وكالة شفق نيوز، يوم أمس الثلاثاء، بانتحار شاب شنقاً داخل منزله بسبب مشاكل نفسية يعاني منها.