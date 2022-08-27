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ديالى تسجل ثالث حالة وفاة بالحمى النزفية خلال العام الحالي

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-27T15:45:46+0000
ديالى تسجل ثالث حالة وفاة بالحمى النزفية خلال العام الحالي

شفق نيوز/أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم السبت، تسجيل ثالث حالة وفاة جراء الإصابة بالحمى النزفية شمالي المحافظة.

وقال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، ان "رجلاً في العقد الرابع من العمر توفي بعد اصابته بالحمى النزفية قبل أيام معدودة في قرية (الحمل) في اطراف ناحية العظيم ٦٠ كم شمال بعقوبة".

وأضاف أن "الفريق البيطري سيتخذ إجراءاته بعد ظهور نتائج الوفاة وتأكيد الإصابة بالحمى النزفية".

وسجلت ديالى ٣حالات وفاة من مجموع 5 اصابات بالحمى النزفية خلال العام الحالي.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط.

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