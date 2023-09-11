ديالى تسجل الاصابة الـ 16 بالحمى النزفية خلال العام الحالي

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم الاثنين، عن إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية شرق بعقوبة ليرتفع عدد الإصابات خلال العام الحالي إلى 16 اصابة.

وقالت مديرة المستشفى ابتسام جاسم محمد، لوكالة شفق نيوز إن "امرأة تبلغ من العمر 50 عاما أصيبت بالحمى النزفية في قرية (السعادة) الحدودية بين ناحية بني سعد (20 كم جنوب غرب بعقوبة) مع بغداد "، مبينة أن المصابة مربي مواشي وتملك حظائر للحيوانات.

واشارت محمد الى اتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة التي تشمل مكافحة ورش محيط ومكان الإصابة وحظر حركة المواشي في منطقة الاصابة بالتنسيق مع الجهات الصحية.

يذكر أن ديالى سجلت خلال العام الحالي، حالتي وفاة بالحمى النزفية احداها منتسب في الجيش أصيب بالمرض خارج المحافظة، وتوفي في ديالى وفتاة أخرى تبلغ من العمر 17 عاماً .

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.