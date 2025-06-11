ديالى تستيقظ على مأساة .. أمٌّ لثلاثة اطفال تنهي حياتها شنقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بأن امرأة في العقد الثاني من عمرها أقدمت على الانتحار شنقاً داخل منزلها في إحدى قرى قضاء الخالص شمال مدينة بعقوبة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المرأة وهي من مواليد عام 2000 ومتزوجة وأم لثلاثة أطفال، قامت بربط شال داخل غرفة نومها واستخدمته لشنق نفسها في منزلها الكائن في قرية التحويلة".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة قد تكون ناجمة عن ضغوط ومشاكل نفسية كانت تعاني منها الضحية، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات الحادث".