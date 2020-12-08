سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ديالى تستيقظ على إطفاء شبه تام.. خلل فني يحرم معظم مناطق المحافظة من الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-08T10:07:45+0000
ديالى تستيقظ على إطفاء شبه تام.. خلل فني يحرم معظم مناطق المحافظة من الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت دائرة توزيع كهرباء ديالى، يوم الثلاثاء، عن حصول خلل فني في خط نقل الطاقة القادم من ايران، ادى الى حرمان 80% من مناطق المحافظة من الكهرباء.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عارضاً فنياً حصل في الخط الإيراني ميرساد (KV400) فجر هذا اليوم، والذي يغذي أقضية بعقوبة وبلدروز والخالص و80% من محافظة ديالى، وأدى إلى فقدان (KV400) من الطاقة الكهربائية".

واشارت الى انها "استنفرت الملاكات الهندسية والفنية في شبكة نقل الطاقة وبجهود مكثفة لإصلاح العارض واعادة التيار الكهربائي للعمل خدمة للمواطنين والصالح العام".

related

تظاهرة ليلية في ديالى احتجاجا على تردي الكهرباء

Date: 2020-06-10 23:32:34
تظاهرة ليلية في ديالى احتجاجا على تردي الكهرباء

متظاهرون يقطعون طريق منفذ حدودي مع ايران

Date: 2019-11-03 09:00:06
متظاهرون يقطعون طريق منفذ حدودي مع ايران

السيول الإيرانية تملأُ وديان ديالى ومصادر التخزين غائبة

Date: 2020-11-22 11:35:16
السيول الإيرانية تملأُ وديان ديالى ومصادر التخزين غائبة

إصابة أول صحفي في ديالى بفيروس كورونا

Date: 2020-08-07 15:12:03
إصابة أول صحفي في ديالى بفيروس كورونا

نهر الخالص يبتلع طفلتين شقيقتين

Date: 2020-05-31 11:49:42
نهر الخالص يبتلع طفلتين شقيقتين

منظمتان دولية ومحلية تنفذان مشاريع تنموية في ديالى

Date: 2020-10-05 13:59:43
منظمتان دولية ومحلية تنفذان مشاريع تنموية في ديالى

كورونا في ديالى .. 3 وفيات و39 إصابة جديدة

Date: 2020-06-22 20:47:42
كورونا في ديالى .. 3 وفيات و39 إصابة جديدة

ديالى تعلن خلوها من كورونا بتعافي مصابين

Date: 2020-03-10 19:37:45
ديالى تعلن خلوها من كورونا بتعافي مصابين