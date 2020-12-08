ديالى تستيقظ على إطفاء شبه تام.. خلل فني يحرم معظم مناطق المحافظة من الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت دائرة توزيع كهرباء ديالى، يوم الثلاثاء، عن حصول خلل فني في خط نقل الطاقة القادم من ايران، ادى الى حرمان 80% من مناطق المحافظة من الكهرباء.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عارضاً فنياً حصل في الخط الإيراني ميرساد (KV400) فجر هذا اليوم، والذي يغذي أقضية بعقوبة وبلدروز والخالص و80% من محافظة ديالى، وأدى إلى فقدان (KV400) من الطاقة الكهربائية".

واشارت الى انها "استنفرت الملاكات الهندسية والفنية في شبكة نقل الطاقة وبجهود مكثفة لإصلاح العارض واعادة التيار الكهربائي للعمل خدمة للمواطنين والصالح العام".