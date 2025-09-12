ديالى تستيقظ على حادث سير مروع وصعقة تنهي حياة طالب

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوقوع حادثين منفصلين في محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "سائق شاحنة توفي وأُصيب مدنيان بجروح، إثر حادث تصادم بين شاحنة ومركبة مدنية على طريق (بغداد – كركوك)، قرب ناحية هبهب".

وفي حادث آخر، أضاف المصدر، أن "طالباً في المرحلة الثانوية من مواليد 2010 توفي جراء صعقة كهربائية داخل منزل أقاربه في منطقة عتبة بقضاء بلدروز شرقي المحافظة".

وأشار إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادثين، فيما نُقلت جثث الضحايا إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.