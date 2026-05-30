ديالى تستعيد خطوط الربط مع إقليم كوردستان وتضيف 120 ميغاواط لمنظومتها الكهربائية

أعلن مدير فرع توزيع كهرباء ديالى مقداد الجوراني، يوم السبت، عن إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائي مع إقليم كوردستان (كلار 1 و2) جهد 132 ك.ف، بعد استكمال المتطلبات اللازمة لإعادتها إلى الخدمة.

وأكد الجوراني في بيان أن إعادة تشغيل الخطين أسهمت في رفد المنظومة الكهربائية في محافظة ديالى بطاقة إضافية بلغت 120 ميغاواط، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى التجهيز للمواطنين، فضلاً عن تعزيز استقرار الفولتية في مناطق شمال ديالى.

وأشار إلى أن تشغيل خطوط الربط مع إقليم كوردستان لم يقتصر أثره على زيادة الطاقة الواصلة إلى ديالى فحسب، بل أسهم أيضاً في فك الاختناقات عن محطة ديالى التحويلية 400 ك.ف، ما وفر مرونة تشغيلية أكبر للمنظومة الكهربائية وأتاح زيادة عدد ساعات التجهيز وتحسين موثوقية الشبكة في عموم المحافظة.

وكانت محافظة ديالى عزت قبل نحو شهر تراجع ساعات التجهيز في المحافظة الى انقطاع الخطوط المغذية للمحافظة من ايران واقليم كوردستان.