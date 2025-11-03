ديالى تستعد ليوم الانتخابات وتؤكد: لا حظر للتجوال

شفق نيوز- ديالى

أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى، مساء اليوم الإثنين، عن إكمال الاستعدادات لإجراء الاقتراع العام والخاص، كما أكدت قيادة شرطة المحافظة إنجاز الخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية.

وقال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى، علي كريم، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الاستعدادات الفنية واللوجستية قد أنجزت بنسبة 100‎%‎ استعداداً ليوم الاقتراع في 11 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "عمليات الرصد لدينا سجلت العشرات من المخالفات في الحملات الإعلامية وصدرت من مجلس المفوضين عقوبات بحق المخالفين وستصدر أيضاً عقوبات مشددة لاحقة قد تصل إلى الاستبعاد"، لافتاً إلى أنه "حتى وإن تم التصويت فذلك لا يحصن المرشح من الاستبعاد والمحاسبة".

بدوره أكد المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العميد هيثم الشمري، في المؤتمر نفسه أن "الخطة الأمنية لتأمين انتخابات مجلس النواب أنجزت بالكامل في ديالى"، مبيناً أن "الخطة تنفذ بإحكام وتم نشر القوات الأمنية في المناطق كافة".

وأشار إلى أن "انتشار القطعات الأمنية سيكون على شكل ثلاثة أطواق حول كل مركز انتخابي، الطوق الأول للجيش العراقي والثاني للعمليات المشتركة الخاصة بشرطة ديالى من أفواج الطوارئ والشرطة المحلية والطوق الثالث لحماية المنشآت".

وأوضح المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى أن "الخطة لا تتضمن أي حظر للتجوال في يوم الاقتراع بحسب التعليمات العليا ويوم الأربعاء المقبل سيشهد تسلم مراكز الاقتراع ومسكها من قبل القوات الأمنية".