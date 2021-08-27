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ديالى تستحوذ على ربع انتاج الدواجن في العراق وسكانها يشكون الغلاء

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-27T12:23:59+0000
ديالى تستحوذ على ربع انتاج الدواجن في العراق وسكانها يشكون الغلاء

شفق نيوز/ بالرغم من تربع ديالى على اكثر من ربع انتاج الدواجن في العراق الا ان سكانها يشكون غلاء منتوجات الدواجن  بشكل ملحوظ وسط مطالب باعادة استيراد المنتجات لانهاء مظاهر الجشع والاستغلال من قبل التجار والمربين.

وذكر مواطنون لوكالة شفق نيوز؛ أن ارتفاعا كبيرا باسعار منتجات الدواجن شهدته المحافظة منذ  قرار حظر استيرادها ومنع دخولها من اقليم كوردستان اذا بلغ معدل الارتفاع في الاسعار من 25-35% وحسب أهواء وامزجة التجار والباعة ومربي الدواجن.

وتساءل الأهالي عن اجابات لاحصائيات التسويق الشهرية لمنتجات الدواجن في ديالى الى المحافظات الاخرى مقابل غلاء فاحش وارتفاع الأسعار وغياب الإجراءات الرادعة والرقابية في الأسواق المحلية.

مدير المستشفى البيطري في ديالى رياض حسين اعتبر في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ارتفاع الاسعار استغلال وجشع غير مبرر في ظل الانتاجية العالية لمنتوجات الدواجن في ديالى.

وأضاف أن إنتاج محافظة ديالى من الدواجن يتراوح ما بين 20 إلى     25 بالمئة من انتاج العراق.

واشار إلى ان ارتفاع اسعار الاعلاف والادوية والعلاجات البيطرية والمستلزمات الاخرى قد تكون سببا في الارتفاع، خاصة وان الادوية والعلاجات المدعومة من البيطرة محدودة.

وبين حسين "ان مهامه دائرته تتركز في تسهيل مرور المنتجات وتسويقها بشهادات بيطرية، ومنع حالات التهريب بالتنسيق مع الجهات والسلطات المعنية"، لافتا الى ان "مراقبة الاسواق والاسعار خارج مسؤوليات  الدوائر البيطرية".

وتحتل ديالى مكانة متقدمة في تجارة وتربية الدواجن وتحتوي أكثر من 1000 مشروع دواجن قسما من هذه المشاريع يحمل إجازات رسمية، فيما لا يحمل الآخر أية تراخيص رسمية.

يذكر أن أسعار بيض المائدة والدجاج ارتفعت بشكل متزايد لتصل سعر الطبقة الواحدة إلى 7 آلاف دينار في وقت كانت تتراوح ما بين 3 الى 4 الاف دينار بعد أن كان يتم الاستيراد من دول الجوار، فيما بلغت أسعار الدجاج إلى أكثر من 8 آلاف دينار بعد أن كانت اسعارها تتراوح بين 4 آلاف الى 5 الاف دينار.

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