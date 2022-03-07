ديالى.. ترميم عشرات المنازل المتضررة من "مجزرة دموية"

شفق نيوز/ أعلن ديوان الوقف السني في ديالى، يوم الاثنين، ترميم وتأهيل عشرات المنازل المتضررة من الأحداث والمجازر الدموية التي شهدتها قرى أطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة في تشرين الأول 2021.

وشهدت قرى الرشاد ونهر الإمام جنوب غربي المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) أواخر تشرين الأول من العام الماضي، هجمات دموية وعمليات انتقام طائفية خلفت أكثر من 40 ضحية ومصاب، إلى جانب تدمير وحرق عشرات المنازل والسيارات والبساتين.

وتسببت الأحداث والمجازر بنزوح أكثر من 300 أسرة إلى مناطق بعقوبة وخانقين وخارج المحافظة، هرباً من أعمال انتقامية جديدة.

وقال مدير الديوان قصي سالم الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الهندسية التابعة للوقف السني، أجرت كشوفات واحصائيات للأضرار التي لحقت بقرى عدة في أطراف المقدادية، والتي تسببت بتدمير وحرق عشرات المنازل والسيارات وممتلكات أخرى.

وأضاف الخزرجي، أن "الأحداث الدموية التي شهدتها قرية نهر الإمام تسببت بحرق 72 منزلاً وتفجير عدد من المنازل الأخرى في قرية الميثاق الأولى".

وأشار إلى أن "الفرق أنجزت ترميم وصيانة 77 منزلاً في قرية نهر الإمام و4 أخرى طور الإنجاز قريبا في قرية الميثاق الأولى"، لافتاً إلى أن "أعمال الترميم شملت جميع المنازل المتضررة ومسجد ومدرسة، والعمل جار لاستكمالها، وإعادة النازحين إليها".