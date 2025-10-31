ديالى ترد على الثقافة بشأن تمثال مصطفى جواد: لدينا موافقات رسمية منكم (وثيقة)

شفق نيوز- ديالى

ردت محافظة ديالى، يوم الجمعة، على بيان وزارة الثقافة والسياحة والآثار الذي اتهم المحافظة بهدم وإزالة تمثال العلّامة والمؤرخ مصطفى جواد "بطريقة غير قانونية"، مؤكدة أنها تحتفظ بالكتب الرسمية والمخاطبات الموثقة والموافقات الصادرة من الوزارة ذاتها حول الموضوع.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحافظة ياسر بدر، في بيان ورد وكالة شفق نيوز: "رغم اعتراض إدارة المحافظة على الطريقة التي جرى بها رفع تمثال العلامة الدكتور مصطفى جواد وقيامها بمحاسبة المقصرين وفق الإجراءات القانونية إلا أننا نفاجأ اليوم بادعاءات صادرة من وزارة الثقافة تزعم أنها لم تمنح الموافقات الأصولية الخاصة بعملية الرفع".

وأضاف "نؤكد للرأي العام أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تماماً وأن لدى محافظة ديالى كتباً رسمية ومخاطبات موثقة وموافقات صادرة من وزارة الثقافة نفسها تتضمن الموافقات الأصولية والإجراءات الإدارية الموقعة وفق السياقات القانونية المعتمدة".

وعبّر بدر عن "الأسف الشديد لصدور مثل هذه التصريحات من جهة يفترض بها أن تتحلى بالمسؤولية والمهنية والدقة في الطرح الإعلامي خصوصاً في القضايا التي تستند إلى وثائق رسمية لا تقبل التأويل أو المزايدة".

وكانت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، نددت بعملية هدم وإزالة "غير القانونية" التي تعرّض لها تمثال العلّامة والمؤرخ الكبير مصطفى جواد في محافظة ديالى.

وقالت الوزارة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إنها "تُعبّر عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لما تعرّض له تمثال العلّامة والمؤرخ العراقي الكبير الدكتور مصطفى جواد في محافظة ديالى من هدمٍ وإزالةٍ غير قانونية".

وكانت بلدية قضاء الخالص في محافظة ديالى، كشفت يوم الثلاثاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ملابسات إزالة تمثال العلامة "مصطفى جواد" في مدخل القضاء.