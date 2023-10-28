ديالى تردم 140 حوضاً متجاوزاً للأسماك وتستثني المجازة رسمياً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الموارد المائية في ديالى، يوم السبت، ردم وإزالة أكثر من 140 حوضاً ومزرعة متجاوزة للأسماك ضمن خطة حكومية لتقنين المياه والحد من أزمة الجفاف، مستثناة المزارع والأحواض المجازة.

وقال مدير الدائرة، مهند علي المعموري، لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر دائرته أنجزت أعمال ردم وإزالة تلك الأحواض من إجمالي 250 حوضاً متجاوزا في ديالى ضمن خطط وزارة الموارد المائية لمعالجة شح المياه وتأمينها للأغراض الأساسية".

وأضاف المعموري، أن "الردم والإزالة طال الأحواض والمزارع غير المجازة والتي تستحوذ على كميات كبيرة من المياه بشكل غير قانوني على حساب الأغراض الزراعية والشرب وإرواء البساتين"، مؤكداً وجود عشرات الأحواض المجازة والعاملة بحصص ماء رسمية مخصصة لها.

وأشار مدير الموارد المائية، الى أن "كوادر دائرته تواصل ايضا ردم الأحواض التي ردمت جزئيا في وقت سابق، لمنع المتجاوزين من الهيمنة على الحصص المائية".

وأكدت وزارة الموارد المائية في وقت سابق، إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، وأشارت إلى أن هذه الحملة أسهمت بإضافة أكثر من مليار م3 من المياه.