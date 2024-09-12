ديالى.. تراجع ساعات التجهيز ولجنة الطاقة توجه دعوة عاجلة لوزارة الكهرباء

شفق نيوز/ كشفت لجنة الطاقة بمجلس محافظة ديالى، يوم الخميس، عن تراجع ساعات تجهيز التيار الكهربائي في المحافظة، فيما وجهت دعوة عاجلة لوزارة الكهرباء.

وقال رئيس اللجنة فارس الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "مناطق محافظة ديالى تعاني من تراجع في ساعات تجهيز التيار الكهربائي الى ساعة ونصف تجهيز يقابلها إطفاء يستمر ساعتين ونصف أو أكثر وهو انعكس بأضرار على المواطنين والاسواق والمشاريع".

وأضاف الجبوري أن "تراجع ساعات التجهيز يعود لعدم استقرار حصة محافظة ديالى وتقليل حصتها والإطفاء عن بعد خصوصا وأنها تعتمد على الخطوط الوطنية والايرانية والقادمة من كوردستان في الوقت ذاته، اذ لاتتجاوز الحصة المتوفرة حاليا 1000 ميكا واط، بينما تحتاج الى 1100 ميكا واط ليكون التجهيز 12 ساعة و2200 ميكا واط ليكون التجهيز 24 ساعة".

ودعا رئيس لجنة الطاقة وزارة الكهرباء الى "التدخل العاجل وزيادة حصة محافظة ديالى لضمان استقرار التيار الكهربائي لكافة المناطق لاسيما ضمن الوقت المحدد ضمن القطع المبرمج".