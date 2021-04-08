ديالى تدفع بمرورها لإنهاء صداع "طريق الموت"

شفق نيوز/ أطلقت مديرية مرور ديالى يوم الخميس حملة شاملة للحد من الحوادث المرورية على طريق بغداد – كركوك.

وقال مصدر في المديرية لوكالة شفق نيوز ان مرور ديالى نشرت مفارز ثابتة ومتحركة على طريق الخالص- كركوك لرصد ومحاسبة مخالفي قواعد السير المروري "السير المعاكس" والذي سبب تصاعدا كبيرا بالحوادث المرورية خلال الفترات الأخيرة.

واكد ان الاجراءات تشمل غرامات مالية وإجراءات قانونية اخرى لإلزام السائقين بقواعد السلامة المرورية وحماية المدنيين من الحوادث المرورية اليومية التي أوقعت الكثير من الضحايا والمصابين.

ويشهد طريق كركوك – ديالى "طريق الموت" حوادث مرورية مستمرة بسبب عدم صلاحيته وتدميره بشكل شبه تام مادفع السائقين الى السير المعاكس هربا من حوادث مفاجئة الا ان ذلك انعكس سلبا وزاد من معدلات الحوادث المرورية.

وتواصل الشركة العامة للطرق والجسور اعمال اكساء "الممر الثاني" لطريق الخالص –كركوك والذي اصبح غير صالحا لسير المركبة والسبب الرئيسي بالحوادث المميتة.