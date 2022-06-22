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ديالى تدعو الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لمساعدة متضرري الحرائق

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-22T10:35:49+0000
ديالى تدعو الحكومة العراقية والمنظمات الدولية لمساعدة متضرري الحرائق

شفق نيوز/ طالبت محافظة ديالى، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية والإنسانية، بمساعدة متضرري الحرائق التي التهمت أسواقاً تجاريةً في بعقوبة.

وقال قائممقام بعقوبة، عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحرائق التي التهمت مجمعات تجارية وأكثر من 50 محلا تجارياً سببت خسائر مادية جسيمة لأصحاب المحال تتجاوز مليار دينار ما يتطلب وقفة حكومية ودعم أممي وإنساني لتعويض المتضررين من الحرائق".

وأضاف، أن "الحرائق تسبب بضياع وفقدان مئات عشرات الأسر لمصادر عيشها ومصالحها الحياتية"، مستغربا من "وقوع الحرائق في هكذا توقيتات بالتزامن مع قرب مناسبات العيد، كما حدث في العام الماضي"

وأشار الحيالي إلى أن "حرائق المحال والمجعات التجارية تثير الاستغراب وعلامات الاستفهام إن كانت متعمدة بفعل فاعل أو طبيعية"، مؤكداً أن "التحقيقات الأمنية أكدت أن أسباب الحرائق تماس كهربائي".

والتهمت الحرائق التي نشبت في أسواق مدينة بعقوبة، خلال الأسبوع الحالي عشرات المحال التجارية وورش صناعة الأثاث في حادثة أثارت استغراب الرأي العام من حيث التوقيت والأضرار الجسيمة وطريقة وقوعها، وكان آخر الحريق الذي نشب فجر يوم الأربعاء، وتسبب بخسائر كبيرة لأكثر من 50 محلاً تجارياً.

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