ديالى تخصص 21 ملياراً لمشاريع خدمية في خانقين

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى تخصيص 21 مليار دينار لمشاريع خدمية في خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة) ضمن موازنة تنمية الأقاليم وصندوق اعمار المناطق المتضررة.

وقال قائممقام خانقين دلير حسن سايه لوكالة شفق نيوز؛ ان "محافظ ديالى مثنى التميمي رفقة مدراء الدوائر الرئيسية في ديالى زار خانقين واطلع على المشاريع الخدمية المنجزة وغير المنجزة ضمن الأعوام السابقة".

وأضاف ان "المحافظ وبناء على استحقاق خانقين من نسبة المشاريع الخدمية اقر تخصيص 13 مليار و500 مليون دينار ضمن موازنة تنمية الأقاليم و7 مليار و500 مليون دينار ضمن موازنة صندوق اعمار المناطق المتضررة لتنفيذ واستكمال مشاريع خدمية رئيسية في قطاعات الكهرباء والطرق والصرف الصحي ومشاريع أخرى".

ويشكو قضاء خانقين منذ سنوات طويلة من نقص و تهميش الموازنات السنوية المخصصة للخدمات واعمار البنى التحتية.