ديالى تحمل وزير الزراعة السابق مسؤولية تدهور الثروة الحيوانية

شفق نيوز/ حملت محافظة ديالى، يوم الإثنين، وزير الزراعة السابق محمد الخفاجي مسؤولية تدهور الثروة الحيوانية وقطاع الدواجن.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد حاتم التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "قرارات غير مدروسة لوزير الزراعة السابق محمد الخفاجي تسببت بتدهور الثروة الحيوانية وقطاع الدواجن والحاق اضرار جسيمة بعموم الشرائح المجتمعية".

وانتقد التميمي قرار وزير الزراعة السابق بمنع استيراد الاعلاف وموادها الاولية خاصة الذرة الصفراء والصويا رغم تحذيرات المختصين بنتائج وخيمة على المزارعين والمربين وتجار المواشي والدواجن.

ويستورد العراق الكثير من المواد الغذائية والزراعية والحيوانية من الخارج لسد الحاجة المحلية، في حين تحظر البعض منها متى ما تم تحقيق الاكتفاء منها.

واشار التميمي الى "مخلفات حظر استيراد الأعلاف وارتفاع أسعارها من 250 ألف دينار للطن الواحد الى أكثر من مليون دينار بسبب ارتفاع اسعار الدولار منذ عام 2020 وحتى الآن ما سبب ارتفاع أسعار اللحوم في الاسواق من 12 الفا و500 دينار الى 16-17 الف دينار فضلا عن خسائر المربين للمواشي والدواجن والتي باتت لاتغطي كلفة التربية ومستلزمات مشاريع التربية".

ويشكو مزارعون ومربون للثروة الحيوانية من تدهور المهن والمصالح وتحولها الى خسائر جسيمة تستنزف الأموال بسبب حظر استيراد الأعلاف وقلتها في الأسواق المحلية وتدهور اسعار صرف الدولار.