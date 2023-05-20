ديالى تحفظ هويتها بـ"الري الحديث" وتتصدر إنتاج البستنة

شفق نيوز/ أكدت محافظة ديالى، يوم السبت، الحفاظ على قطاع البستنة من الهلاك والإندثار رغم أزمات المياه والتجريف والتغيرات المناخية، فيما كشفت عن خطة لتعميم الري الحديث للحفاظ على هويتها الزراعية.

وقال مدير زراعة ديالى، إياد ذياب الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى تضم 134 ألف دونم من البساتين المسجلة رسمياً وتمكنت من الحفاظ عليها رغم أزمات الجفاف وعمليات التجريف غير القانونية والتغيرات المناخية"، معتبرا إحصائيات التجريف المتداولة "مبالغ بها" ولا تتعدى 4000 دونم.

وأضاف الجبوري، أن "ديالى (ام البساتين) تمكت من الحفاظ على مكانتها وتصدرها إنتاج الفواكه وتسويقها للمحافظات رغم الظروف الصعبة طيلة المواسم الثلاث الماضية وأبرزها أزمة الجفاف وتلاشي خزين بحيرة حمرين المصدر الرئيسي لإرواء البساتين"، مشيراً إلى أن "خطط المحافظة والموارد المائية أسهمت بانعاش البساتين وتقليل أضرار الجفاف إلى أقل حد ممكن".

وبين أن "أضرار الجفاف والعوامل الأخرى لم تتجاوز 30% في البساتين في أصعب الأزمات"، مشيراً إلى أن "إنتاجية الفواكه لم تتراجع وأبرزها البرتقال الذي وصل معدل إنتاجه للموسم الماضي 40 ألف طن وبجودة متميزة، رغم تقادم الكثير من البساتين ووصولها إلى عمر العجز الإنتاجي".

وكشف مدير زراعة ديالى، عن خطط وتوجهات شاملة من وزارتي الزراعة والموارد المائية، لاعتماد منظومات الري الحديثة التي توفر 80% من احتياجات البساتين والبدء بتسلم طلبات المزارعين الراغبين بالحصول على المنظومات وسط إقبال وتهافت كبيرين.

وأشار الجبوري، إلى تنسيق ومطالبات مع المنظمات المانحة لتزويد ديالى بـ1000 منظومة ري حديثة من إجمالي حاجة المحافظة للمنظومة التي تبلغ بالآلاف، للوصول إلى نظام إروائي مقنن يقاوم مواسم الجفاف والصيهود ويؤمن إنتاجية عالية.