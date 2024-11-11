ديالى تحظر الإجازات لموظفيها خلال التعداد السكاني

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في ديالى، يوم الاثنين، حظر منح الإجازات للموظفين الحكوميين وإبلاغ شركات السياحة والسفر بعدم تنظيم أي رحلات خلال الأسبوع الذي سيجري في التعداد السكاني.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة المحلية وجهت مؤسسات الدولة في المحافظة بمنع منح الإجازات للموظفين في عموم الدوائر خلال أسبوع التعداد، أي خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمنع الموظفين من السفر خارج المحافظة".

وبين أن "الأجهزة الأمنية أبلغت شركات السياحة والسفر بعدم تنظيم أي سفرات ترفيهية وسياحية خلال أسبوع التعداد بغية بقاء أهالي المحافظة في منازلهم لإجراء التعداد بشكل دقيق".

وستجري الحكومة العراقية التعداد السكاني العام خلال يوميّ 20 و21 من الشهر الجاري وسيتم تقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد.