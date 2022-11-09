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ديالى تحصي ضحايا حوادث الغرق  

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-09T09:57:51+0000
ديالى تحصي ضحايا حوادث الغرق  

شفق نيوز/ كشف مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ديالى، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 20 حادثة غرق سنويا لأسباب عدة.

وقال مدير المكتب صلاح مهدي المجمعي لوكالة شفق نيوز، إن ديالى تسجل سنويا أكثر من 20 حالة وفاة جراء حوادث الغرق والسباحة في الأنهار والجداول لغياب وانعدام المسابح النموذجية وضعف قواعد التوعية والسلامة، مؤكدا أن ضحايا الغرق أغلبها بين الشباب والصبية لرغبتهم في ممارسة هواية السباحة رغم وجود مسابح محدودة إلا أنهم غير قادرين على ارتيادها بسبب التكاليف المادية والبطالة وانعدام الدخل.

ودعا المجمعي إلى إنشاء مسابح مدعومة لاحتضان الشباب وتفادي حوادث مميتة إلى جانب منعهم من الانزلاق نحو سلوكيات خطيرة كالمخدرات  والممارسات الاجتماعية المرفوضة، مشيرا في ذات الوقت، إلى سقوط ضحايا جراء سقوط وغرق العجلات في الأنهار والجداول. 

وطالب مدير مكتب حقوق الإنسان المؤسسات الاجتماعية والدينية إلى إطلاق حملات توعية شاملة لمنع  السباحة في الأنهار والجداول خاصة ممن لا يجيدون السباحة.

 

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