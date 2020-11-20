ديالى تحصي خسائر مرض "ضرب الأسماك" وتؤكد تطويقه بالكامل

شفق نيوز/ كشف المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الجمعة، عن خسائر الاصابات بمرض التهاب الغلاصم ( KHV) في الاسماك والذي ظهر في احد الوحدات الادارية، مؤكداً ان المرض تحت السيطرة ولم تُسجل اي اصابات جديدة.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "مرض "KHV" ظهر في مشروعين فقط لتربية الاسماك في ناحية جديدة الشط 25 كم شمال غرب بعقوبة وتم تطويق المرض من قبل فرق البيطرة ومنع انتشاره"، مشيرا الى ان اجمالي الخسائر في المشروعين تجاوز 100 سمكة اصبعية صغيرة بسبب اهمال وتأخر المربي في الابلاغ عن الاصابة".

واكد عدم ظهور او تسجيل اي اصابات جديدة في عموم الوحدات الادارية بديالى بعد توزيع معقم (فركون) مجانا على المربين للوقاية من الاصابة الى جانب تشكيل غرفة عمل مستمرة بالتنسيق مع 20 مستوصف بيطرة في المحافظة لرصد اي اصابات جديدة والابلاغ عنها بشكل فوري لاتخاذ التدابير اللازمة".

وشهدت محافظات عدة اصابات بمرض التهاب الغلاصم ( KHV) الذي سبب هلاك اعداد كبيرة في مزارع تربية الاسماك وخسائر مادية جسيمة لحقت بالمربين.