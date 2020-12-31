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ديالى.. تحرير طفلة مختطفة طالب خاطفوها بـ 39 ألف دولار

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-31T20:08:25+0000
ديالى.. تحرير طفلة مختطفة طالب خاطفوها بـ 39 ألف دولار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية استخبارات ديالى يوم الخميس تحرير طفلة مختطفة واعادتها لذويها خلال ساعات معدودة، وذلك بعدما طلب الخاطفون فدية مقدارها 39 ألف دولار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "استخبارات ديالى نفذت عملية نوعية بقيادة مدير استخبارات ديالى العميد علي السوداني أسفرت عن تحرير طالبة مختطفة من اهالي معسكر سعد في اطراف بعقوبة بعد ورود شكوى من ذويها باختطافها وطلب فدية منهم مقدارها 39 ألف دولار".

وتابعت أنه "تم تشكيل فريق امني برئاسة العميد علي السوداني، وتم كشف الجناة خلال 6 ساعات والقبض عليهم وتحرير المختطفة، وجرى تدوين اقوالهم ابتدائيا وتصديقها قضائيا تمهيدا لمحاكمتهم".

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