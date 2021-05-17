ديالى.. تحذيرات من موجة جفاف "غير مسبوقة" ودعوات لإنقاذ "عصب الحياة"

شفق نيوز/ حذرت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، يوم الاثنين، من موجة جفاف "غير مسبوقة"، تضرب 5 وحدات ادارية بالكامل وتهدد بهجرة المزارعين وانهيار القطاع الزراعي، مطالبة الحكومة العراقية بالتحرك الفوري لإنقاذ عصب الحياة في العراق وتفادي كوارث معيشية واقتصادية.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز، إن "اقضية المقدادية وبلدروز ونواحي مندلي وقزانية وكنعان هي الاكثر ضررا من ازمة الجفاف القادمة خلال الصيف الحالي جراء انعدام الايرادات المائية وجفاف جميع القنوات والجداول الاروائية ما دفع الكثير من المزارعين الى هجرة مهنة الزراعة والتوجه صوب المدن بحثا عنمهن ومصادر معيشية بديلة".

واكدت، أن "الموقف المائي ينذر بموجة نزوح كبيرة للقرى الزراعية والمزارعين وخسائر جسيمة تطال مربي الثروة الحيوانية جراء الجفاف وغياب الحلول البديلة".

وحملت الدايني وزارات الخارجية والموارد المائية على مر الحكومات المتعاقبة مشاكل ملف وازمات المياه بسبب ضعف اداء الوزارتين حيال ملف المياه الاقليمي مع دول الجوار تركيا وايران الى جانب غياب مشاريع الخزن والسدود الستراتيجي طيلة الاعوام الماضية.

ودعت الى استخدام ورقة الاقتصاد والتبادل التجاري مع الدولتين الجارتين لاستحصال حقوق العراق من انهر دجلة والفرات والجداول المشتركة مع الجانب الايراني الذي حول مسارات الوديان والجداول نحو الاراضي الايرانية بالكامل ومنع تدفق المياه خلال الموسم الشتوي.

وطالبت النائبة عن ديالى، الحكومة العراقية بـ"التحرك الفوري وانقاذ عصب الحياة في العراق وتفادي كوارث معيشية واقتصادية تطال غالبية المزارعين في البلاد وليس ديالى وحسب".

وبحسب مختصون ,فقدت ديالى اكثر من 70% من ايراداتها المائية بسبب شح الامطار وغياب مشاريع وخطط السيطرة والخزن طيلة الاعوام الماضية.