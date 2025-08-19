ديالى تحذر من "غرباء" يجففون مياهها.. تجاوزات تهدد الأمن القومي بـ 301 بحيرة

شفق نيوز- ديالى

كشف مجلس ديالى، اليوم الثلاثاء، عن وصول حجم التجاوز على مصادر ومسارات المياه في المحافظة إلى مستويات خطيرة، مؤكداً اتخاذ سلسلة اجراءات للحد منها.

وقال رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أزمة التجاوزات على مصادر ومسارات الأنهر في المحافظة بلغت مستويات خطيرة في ظل شح المياه والجفاف"، لافتا الى ان المجلس عقد جلسة واستضاف خلالها اليوم رؤساء الوحدات الإدارية ومديري الدوائر المعنية والقيادات الأمنية وشكل لجاناً لتباشر برفع التجاوزات بشكل فوري وكذلك التفاوض مع اقليم كوردستان وايران لزيادة الاطلاقات المائية الى المحافظة".

وأضاف الكروي أن "139 متجاوزاً تمت احالته للقضاء وفق دعاوى رسمية"، لافتاً إلى أن "عدد بحيرات الاسماك غير الرسمية والتي تم تحديدها عددها بلغت 301 بحيرة وأكثر من 40 حوض سقي المزروعات أيضاً غير مجاز".

وأكد أن "مجلس ديالى سيجري زيارة الى رئاسة محكمة الاستئناف ومناقشة هذه التجاوزات مع القضاة للتعامل معها وفق إجراءات حازمة باعتبارها قضايا أمن قومي خطيرة تنعكس على المواطنين".

وفي سياق متصل بين نائب رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى فارس مزاحم الجبوري خلال المؤتمر، أن "هناك اشخاصاً متنفذين يقومون بإنشاء هذه البحيرات ويمارسون ضغوطات حتى على نائب المحافظ ومديري الدوائر"، مؤكدا أن "هناك 4-5 بحيرات اسماك وآبار وتجاوزات تنشأ حاليا أثناء عقد مؤتمرنا الصحفي والاعداد تتصاعد".

وأكد الجبوري أن"مجلس ديالى غادر الخلافات والتئم من أجل مصلحة المواطنين وإيجاد حلول لأزمة الجفاف، والهدف من جلسة اليوم هو توفير المياه بأي طريقة سواء برفع التجاوزات أو حتى استجداء المياه من المحافظات والدول المجاورة".

وفي السياق ذاته، بين رئيس لجنة الزراعة بمجلس ديالى رعد التميمي خلال المؤتمر ذاته، أن "الاطلاقات المائية من سد دربنديخان الى سد حمرين تبلغ 50 متر مكعب بالثانية، إلا أنها تصل 8 متر مكعب فقط نتيجة التجاوزات والبحيرات على مسارات المياه في 4 مناطق وبمساحة 4000 دونم من قبل متجاوزين من خارج حدود ديالى يحفرون بحيرات اسماك فيها، فضلا عن التجاوز على مسارات إطلاق المياه من دربنديخان خارج حدود المحافظة".

وأوضح التميمي أن"مجلس ديالى كلف الاجهزة الامنية برفع التجاوزات على الانهر من الصدور وصولا الى جنوب بهرز وخان بني سعد".

بدوره قال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري خلال المؤتمر كذلك، إن "الخزين المائي في ديالى يكفي للشرب وسقي البساتين ولكن التجاوزات تعيق وصول المياه لذنائب الأنهر وتم ردم أكثر من 200 بحيرة اسماك متجاوزة خلال الشهر الماضي"، لافتا إلى أن"توجيه الأجهزة الأمنية بمساندتنا سيسهم بالحد من التجاوزات".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس لجان الزراعة في مجلس ديالى رعد مغامس التميمي، يعن تشكيل لجان للتفاوض مع ايران واقليم كوردستان بشأن أزمة شح المياه في المحافظة.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده في العاشر من آب الجاري، إن "أزمة المياه تتفاقم يوما بعد آخر في كافة مناطق المحافظة وقراها وستكون لها انعكاسات سلبية على واقع المجتمع والزراعة".

وأضاف أن "المجلس سيتخذ إجراءات للحد من أزمة المياه وشكل لجان من أجل الذهاب الى كرميان في كوردستان والجارة إيران للتفاوض حول ملف المياه وزيادة الاطلاقات وتعزيز الخزين المائي في المحافظة بما يسد احتياجات السكان والمزارعين".