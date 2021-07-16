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ديالى تحذر من خطر "خفي" للتجمعات الانتخابية

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-16T08:09:56+0000
ديالى تحذر من خطر "خفي" للتجمعات الانتخابية

شفق نيوز / أكدت محافظة ديالى، يوم الجمعة، عدم تسجيل أي سلالات جديدة لكورونا في المحافظة، فيما حذرت من إصابات خفية تسببها التجمعات البشرية ومنها الانتخابية.

وقال مدير الصحة العامة في المحافظة نبيل فاضل، لوكالة شفق نيوز، إن "تحديد سلالات جديدة من كورونا يتم عبر مختبرات الفحص المركزية في بغداد"، محذرا في الوقت نفسه من "مخاطر يحملها مصابون دون ظهور الأعراض تنتقل عبر التجمعات البشرية غير المبررة وأن الكثير الإصابات مخفية الأعراض".

ودعا فاضل، إلى الحذر من كل انواع التجمعات الانتخابية والمناسبات الاجتماعية، لتفادي إصابات ربما تقود لمضاعفات خطيرة"، مشددا على ضرورة "التزام الوقاية الصحية والتوجه نحو لقاحات كورونا المتوفرة في جميع مناطق المحافظة وبجميع الأنواع ذات المناشئ العالمية الرصينة لتجنب كوارث صحية".

وأشار إلى أن "خطر كورونا يتزايد في ظل اللامبالاة والعزوف عن تعاطي اللقاحات والتقارب البشري رغم التحذيرات المستمرة لخلية الأزمة والجهات المعنية".

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