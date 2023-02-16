ديالى تحذر الصيادين من تجاوز "خطوط الموت" في بحيرة حمرين

شفق نيوز/ حذر مسؤول أمني في ديالى، يوم الخميس، صياديّ الطيور والاسماك من تجاوز المناطق والبؤر الساخنة في اطراف بحيرة حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "بؤرا خطرة ومميتة ما زالت موجودة في اطراف بحيرة حمرين عند الحدود الشمالية الشرقية لناحيتي جلولاء وقره تبه وما زالت غير مؤمنة بسبب وجود مفارز لداعش تتربص الصيادين والوافدين إلى تلك المناطق".

واضاف "رغم حظر الصيد في اطراف بحيرة حمرين لدواع احترازية الا ان فرق الصيادين من ديالى والمحافظات ما زالت تتوافد للصيد، الا ان القوات الأمنية والحشد الشعبي منعوهم خشية الوقوع بكمائن داعش".

وأشار التميمي إلى أن "جميع معاقل ومنطلقات داعش في اطراف بحيرة حمرين دمرت او تحت السيطرة إلا ان مفارز داعش ما زالت تتحرك وتتنقل عبر الثغرات والطرق النيسمية البعيدة عن القوات الأمنية".

ولفت القيادي إلى "محيط بحيرة حمرين وامتداداتها الشاسعة لا يمكن تأمينها بالعمليات البرية دون الاستعانة بالطيران الحربي او الطائرات المسيرة"، معززا بالقول "جميع اوكار وبؤر داعش التي دمرت في اطراف بحيرة حمرين تم بتنسيق استخباري مع الطيران العراقي لعدم وجود مواقع او اوكار ثابتة لمفارز التنظيم".