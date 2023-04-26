ديالى تجتاز أزمة ماء الشرب بخزين محدود في سدودها

شفق نيوز/ اكدت وزارة الموارد المائية، يوم الاربعاء، ان الخزين المائي في سدود ديالى ما زال محدوداً رغم موجات الامطار والسيول خلال الموسم الشتوي، فيما اشارت الى تجاوز المحافظة ازمة ماء الشرب خلال الموسم الصيفي المقبل.

وقال الخبير في الوزارة، ومدير الموارد المائية السابق في ديالى، باسم مجيد، لوكالة شفق نيوز، ان "الامطار والسيول اسهمت بانتعاش الخزين المائي للسدود والاهوار خلال الشتاء والربيع الا ان الخزين المائي ما زال محدودا مقارنة بالاعوام الماضية".

ولفت الى ان "اول بوادر التحسن المائي هو نجاح الخطط الزراعية الشتوية دون مشاكل".

وكشف مجيد عن اجراءات مستمرة لوزارته "لزيادة الخزين المائي وتفادي الازمات عبر التنسيق الدولي مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق وخطط الموارد المائية في ترشيد استهلاك المياه بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والبلديات باعتماد الري الحديث بالتنقيط وتبطين القنوات والجداول لمنع هدر المياه اضافة الى حملات رفع التجاوزات".

وعن واقع ديالى المائي التي تعد الاكثر تضررا من الجفاف وشح الامطار خلال الاعوام الثلاثة الماضية، اشار مجيد الى ان "وضع ديالى المائي جيد خلال الصيف المقبل وانها تجاوزات ازمة مياه الشرب الى جانب تأمين المياه للبساتين".

وتضاربت مواقف الجهات المعنية بالموارد المائية في العراق حيال ازمات الجفاف وما حققه حصاد السيول والامطار الا ان الاجماع يفضي بوجود نقص بالخزين المائي ولم تصل مشاريع الخزن الى مستوياتها الطبيعية قبل 3 اعوام.