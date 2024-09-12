ديالى تتوقع إنتاج 150 ألف طن من التمور وتكشف عن طلبات من آسيا وأوروبا

شفق نيوز/ توقعت مديرية زراعة محافظة ديالى، يوم الخميس، وصول الكميات المنتجة من التمور لهذا الموسم أكثر من 150 ألف طن، فيما كشفت عن وجود طلبات لتصدير التمور العراقية إلى شرق آسيا وأوربا.

وقال المتحدث باسم مديرية زراعة ديالى، محمد المندلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "العام الماضي لم تتجاوز كمية إنتاج وتسويق التمور حاجز ال135 ألف طن، لكن هذا الموسم الإنتاج وفير نتيجة وفرة المياه والأمطار وعناية الفلاحين ببساتينهم، فضلاً عن إنشاء مزارع نموذجية للتمور النادرة مثل البرحي والمجهول".

وأضاف المندلاوي، أن "الإنتاج للموسم الحالي متوقع أن يتجاوز الـ150 ألف طن"، لافتاً إلى أن "العام الماضي تم تصدير تمور عبر مصدرين وتجار إلى مختلف دول العالم، وهذا العام أيضاً سيشهد تصدير أصناف عدة لا سيما وأن هناك طلبات من دول شرق آسيا وأوروبا لتصدير التمور العراقية إليها لجودتها وأهميتها".