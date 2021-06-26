سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى تتلف قرابة 5000 دجاجة مصابة بوباء إنفلونزا الطيور

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-26T10:07:48+0000
ديالى تتلف قرابة 5000 دجاجة مصابة بوباء إنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم السبت، عن اتلاف 4700 دجاجة في ناحية جديدة الشط بسبب إصابتها بانفلونزا الطيور.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز، ان مشروعاً لتربية الدواجن في ناحية جديدة الشط (25 كم شمال غرب بعقوبة) يحوي 4700 دجاجة تم اتلافه بالكامل ومنع تربية الدواجن فيه لمدة 90 يوما بعد ثبوت إصابته بانفلونزا الطيور بناءً على نتائج الفحوصات المختبرية.

واكد ان سرعة الاستجابة والإجراءات من قبل المستشفى البيطري في ديالى اسهمت باحتواء وتطويق الاصابة ومنع انتقالها الى مناطق اخرى حفاظا على الثروة الحيوانية في المحافظة.

واضاف الشمري ان فريقاً من دائرته والدوائر المعنية وبإشراف إدارة المحافظة اتخذ الإجراءات اللازمة بوقت قياسي وبجهود متميزة لمنع تفشي الاصابات في مشاريع الدواجن الاخرى.

يذكر أن إنفلونزا الطيور هو مرض يسببه نوع من أنواع فيروس الأنفلونزا تطور وتكيف في أجسام الطيور، والنوع الأخطر من هذا الفيروس هو أنفلونزا الطيور الشديدة (HPAI).

related

إعدام آلاف الدجاج لاحتواء بؤرتين لانفلونزا الطيور في ديالى

Date: 2021-04-19 16:56:38
إعدام آلاف الدجاج لاحتواء بؤرتين لانفلونزا الطيور في ديالى

مزحة بين صديقين تودي بحياة أحدهما في ديالى

Date: 2020-09-12 11:42:40
مزحة بين صديقين تودي بحياة أحدهما في ديالى

هزة ارضية تضرب قضاء في ديالى

Date: 2020-04-06 11:18:31
هزة ارضية تضرب قضاء في ديالى

ديالى.. تحرير طفلة مختطفة طالب خاطفوها بـ 39 ألف دولار

Date: 2020-12-31 20:08:25
ديالى.. تحرير طفلة مختطفة طالب خاطفوها بـ 39 ألف دولار

الكهرباء تكشف عن استهداف أبراج طاقة أدت لتراجع ساعات التجهيز في بغداد

Date: 2021-05-31 09:43:30
الكهرباء تكشف عن استهداف أبراج طاقة أدت لتراجع ساعات التجهيز في بغداد

محافظة عراقية تعلن خلوها من السلالة الجديدة لكورونا

Date: 2021-02-20 11:26:53
محافظة عراقية تعلن خلوها من السلالة الجديدة لكورونا

ديالى.. تحذيرات من انهيار" شريان الحياة " لأكثر من 50 الف نسمة

Date: 2020-08-08 08:51:50
ديالى.. تحذيرات من انهيار" شريان الحياة " لأكثر من 50 الف نسمة

مصرع واصابة 6 أشخاص بينهم صبي بحوادث سير وغرق في ديالى

Date: 2021-06-10 10:52:18
مصرع واصابة 6 أشخاص بينهم صبي بحوادث سير وغرق في ديالى