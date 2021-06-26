ديالى تتلف قرابة 5000 دجاجة مصابة بوباء إنفلونزا الطيور

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم السبت، عن اتلاف 4700 دجاجة في ناحية جديدة الشط بسبب إصابتها بانفلونزا الطيور.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود فرحان الشمري لوكالة شفق نيوز، ان مشروعاً لتربية الدواجن في ناحية جديدة الشط (25 كم شمال غرب بعقوبة) يحوي 4700 دجاجة تم اتلافه بالكامل ومنع تربية الدواجن فيه لمدة 90 يوما بعد ثبوت إصابته بانفلونزا الطيور بناءً على نتائج الفحوصات المختبرية.

واكد ان سرعة الاستجابة والإجراءات من قبل المستشفى البيطري في ديالى اسهمت باحتواء وتطويق الاصابة ومنع انتقالها الى مناطق اخرى حفاظا على الثروة الحيوانية في المحافظة.

واضاف الشمري ان فريقاً من دائرته والدوائر المعنية وبإشراف إدارة المحافظة اتخذ الإجراءات اللازمة بوقت قياسي وبجهود متميزة لمنع تفشي الاصابات في مشاريع الدواجن الاخرى.

يذكر أن إنفلونزا الطيور هو مرض يسببه نوع من أنواع فيروس الأنفلونزا تطور وتكيف في أجسام الطيور، والنوع الأخطر من هذا الفيروس هو أنفلونزا الطيور الشديدة (HPAI).