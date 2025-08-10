ديالى تتفاوض مع ايران وكوردستان بشأن المياه

شفق نيوز- ديالى

أعلن رئيس لجان الزراعة في مجلس ديالى رعد مغامس التميمي، يوم الأحد، عن تشكيل لجان للتفاوض مع ايران واقليم كوردستان بشأن أزمة شح المياه في المحافظة.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أزمة المياه تتفاقم يوما بعد آخر في كافة مناطق المحافظة وقراها وستكون لها انعكاسات سلبية على واقع المجتمع والزراعة".

وأضاف أن"المجلس سيتخذ إجراءات للحد من أزمة المياه وشكل لجان من أجل الذهاب الى كرميان في كوردستان والجارة إيران للتفاوض حول ملف المياه وزيادة الاطلاقات وتعزيز الخزين المائي في المحافظة بما يسد احتياجات السكان والمزارعين".