ديالى تتطلع لانجاز 6 مشاريع كبرى في قانون الموازنة الاتحادية

شفق نيوز/ اكدت النائبة عن محافظة ديالى ناهدة زيد الدايني عن 6 مشاريع كبرى في المحافظة سيتم العمل بها أو انجازها ضمن موازنة 2021 الاتحادية.

وتناقل مسؤولون وناشطون في ديالى معلومات عن تجاهل الموازنة الاتحادية مطار المنصورية شمال شرقي بعقوبة ومصفى ديالى ومشروع ماء ومشروع مجاري غرب بعقوبة وطريق بحيرة حمرين ومستشفى التحرير في بعقوبة.

وقالت الدايني لوكالة شفق نيوز؛ ان مشروع مجاري غرب بعقوبة سيكون ضمن موازنة عام 2021 وسيتم تحويله من وزارة البلديات لأنه ضمن تخصيصاتها للسنوات السابقة مؤكدةً ادراجه وتحويله للمحافظة لإنجازه وذلك خوفا من ضياع مبالغه كما حصل سابقا.

ولفتت إلى أنه؛ بحسب عضو اللجنة المالية النائب احمد مظهر إنه خلال الـ72 ساعة المقبلة سيتم حسم المناقلات بهذا الأمر.

وأضافت الدايني؛ أن "مشروع طريق بحيرة حمرين شمال شرقي ديالى سينجز هذا العام وضمن أطر جديدة وسيتم انجازه من قبل المحافظة بالاضافة مشروع ماء غرب بعقوبة بكلفة ٦٠مليار".

وأكدت ايضا "انشاء طريق هارونية - حمرين شمال شرقي المحافظة والذي حصد أرواح عشرات المواطنين لعدم وجود ممر ثان في الطريق".

واشارت الى ان الى اكمال مشروع مستشفى التحرير هذا العام ومشروع ماء خان بني سعد جنوب غربي المحافظة والتي وصلت نسبة انجازه الى 42% والذي ادى تأخر انجازه الى حرمان سكان ناحية خان بني سعد من الماء الصالح للشرب.