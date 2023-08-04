ديالى تتصدر إحصائيات توزيع بطاقات الناخب والتحديث البايومتري

شفق نيوز/ أعلن مكتب ديالى التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، تصدر المحافظة إحصائيات توزيع بطاقات الناخب و التحديث البايومتري مقارنة بالمحافظات الأخرى و بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية استعدادا للانتخابات المحلية القادمة.

وقال مدير المكتب علي كريم، لوكالة شفق نيوز، إن دائرته "تضم أكثر من مليون بطاقة ناخب، وتم توزيعها بشكل شبه كامل باستثناء 15 ألف بطاقة متبقية تشمل المتوفين والمسافرين"، مشيراً إلى أن "نسبة التوزيع بلغت 99%".

وفي ملف التحديث البايومتري، أكد كريم "تصدر مكتبه الانتخابي لاحصائيات التحديث بنسبة تجاوزت 86% إلى "جانب معالجة مشكلات المتغيرات الاجتماعية وتنقلات السكان بين وحدة إدارية، وضم المواليد الجديدة المشمولة بالاقتراع"، مبيناً أن "المتبقي 25 ألف شخص فقط ، والعمل جارٍ على إنجازها ومعالجتها".

وعزا كريم، أسباب تصدر ديالى، لتوزيع البطاقات والتحديث البايومتري الى اعتماد آليات وخطط ناجحة عبر 41 مركز تسجيل منتشرة في المحافظة وفرق جوالة في المناطق البعيدة والنائية، لافتاً إلى أن "التعاون الحكومي من قبل مؤسسات الدولة والتعاون والتثقيف المجتمعي عوامل مهمة في نجاح عمليات التوزيع والتحديث".

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، يوم 18 كانون الأول المقبل، ويضم مجلس ديالى، القادم 15 عضواً بعد تقليص أعضاء مجالس المحافظات، من قبل البرلمان العراقي.