ديالى تتخذ إجراءات احترازية لموجهة "حرائق الحصاد"

شفق نيوز/ اطلقت محافظة ديالى، يوم الاربعاء، خطة احترازية شاملة لحماية محاصيل الحنطة من الحرائق وتأمين عملية الحصاد بالكامل بمشاركة دوائر مدنية وحكومية.

وقال مدير زراعة ديالى اياد ذياب الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "خطة حماية حملة الحصاد من اي حوادث حرائق او اعمال تخريب اعدت وفق مهام موزعة بين الدفاع المدني والاجهزة الامنية والمنتجات النفطية والتجارة".

وبين ان "خطة حماية محاصيل الحنطة والشعير تشمل نشر 35 نقطة مرابطة للدفاع المدني في عموم الوحدات الادارية وتخصيص الرقم 115 للاتصال بالدفاع المدني في حالات الطوارئ والحوادث".

ودعا الجبوري المزارعين الى "التعاون التام مع مديرية الزراعة والدفاع المدني والجهات المختصة لضمان نجاح عمليات الحصاد والتسويق".

واعلن تخصيص نحو 340 حاصدة لانجاز عمليات الحصاد وتأمين الوقود المدعوم من قبل المنتجات النفطية"، مرجحا "حصاد 260 الف دونم من الحبوب, و230 الف طن من الحنطة ونحو 30 الف طن من الشعير". ولفت مدير زراعة ديالى الى تخصيص 3 مراكز لاستلام الحبوب "السايلوات" في بعقوبة وعدة وحدات ادارية".

بدوره اكد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي اصدار توصيات ارشادية ملزمة للمزارعين خلال حملة الحصاد تشمل توفير طرق داخل المزارع والبساتين تؤمن وصول عجلات الاطفاء إلى أبعد نقطة فيها وضرورة ضرورة تنظيف البساتين من الادغال والأعشاب التي تساعد على الاحتراق.

ودعا التميمي وبحسب توصيات جمعيته الى "إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن الاراضي الزراعية ومراقبة الاراضي الزراعية بشكل دوري لتجنب وقوع خسائر كبيرة في حالة اندلاع الحريق الى جانب توفير مطفأة حريق ووضعها داخل ماكنة الحصاد ووضع وضع غطاء مشبك على عادم الماكنة ( الصالنصة) لحماية المحاصيل من الشرار المتطاير".

وتابع التميمي في حديثه لوكالة شفق نيوز ان "من بين الارشادات والتوصيات هي الإبتعاد قدر الإمكان عن خلق التجمعات المدنية أثناء جني المحاصيل وعدم ترك المحصول بعد حصاده وتعبئته بأكياس ونقلها الى مناطق آمنة".

وأقرت وزارة الزراعة العراقية، العام المنصرم الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2021-2022 للمساحات المروية (انهار ومشاريع اروائية) وبواقع 50‎%‎ من خطة الموسم الزراعي السابق، باستثناء محافظة ديالى بسبب شح المياه وانخفاض الإيرادات المائية.

فيما خفضت ديالى الخطة الشتوية بنسبة 60- 65% الموسم الحالي، وفقاً للإيرادات المائية المتاحة وبمعدل 300 ألف دونم لمحصولي القمح والشعير في عموم الوحدات الإدارية