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ديالى تتخذ تدابير وقائية واسعة ضد الحمى النزفية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-03T08:36:22+0000
ديالى تتخذ تدابير وقائية واسعة ضد الحمى النزفية

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في ديالى، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ حملات واسعة للوقاية من مرض الحمى النزفية، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تسجيل أي إصابة بالمرض في المحافظة.

وقالت مديرة المستشفى ابتسام جاسم، لوكالة شفق نيوز، ان دائرتها وفروع المستوصفات البيطرية في عموم الوحدات الإدارية نفذت حملات ميدانية لحظائر الابقار والجاموس والاغنام والماعز للوقاية من مرض الحمى النزفية تضمنت رش مبيد "الدلتامثرين"  للقضاء على حشرة القراد المسببة للمرض، اضافة الى تغطيس المواشي  لتطهيرها من الحشرة الناقلة للمرض.

وأشارت الى عقد ندوات للمواطنين للتوعية بمخاطر الحمى النزفية وسبل الوقاية منها ومفاتحة الجهات المختصة بمتابعة مجازر اللحوم للحد من ظاهرة الجزر العشوائي والتنسيق مع إدارة المحافظة لتأمين مبيد "الدلتامثرين" لاتمام حملة الوقاية بشكل كامل.

وأكدت جاسم استمرار الحملة خلال أيام عيد الفطر بجهود مستمرة لكوادر المستشفى والمستوصفات البيطرية المنتشرة في الوحدات الإدارية وبمساندة الدوائر الساندة وهي البيئة، والزراعة، والبلدية، والدفاع المدني، للسيطرة على المرض وتطويقه.

ولفتت الى ان ديالى تحوي 650 الف رأس من الأغنام والماعز و190 الف رأس من الابقار والجاموس.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالمرض.

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