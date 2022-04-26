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ديالى تتحوط للحمى النزفية وتستبعد ظهور إصابات

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-26T11:11:40+0000
ديالى تتحوط للحمى النزفية وتستبعد ظهور إصابات

شفق نيوز/ اعلن المستشفى البيطري في ديالى اليوم الثلاثاء اتخاذ إجراءات وتدابير بيطرية محكمة تحسبا لأي إصابات بمرض الحمى النزفية الذي ظهر في بعض المحافظات، مستبعدا وقوع إصابات في ديالى بالمرض بفعل الإجراءات التحوطية.

وقالت مديرة المستشفى ابتسام جاسم محمد لوكالة شفق نيوز؛ ان "المستشفى اتخذ تدابير محكمة في عموم  المستوصفات البيطرية في ديالى معززة باجراءات رصد وجولات ميدانية تحسبا لاي إصابات او اشتباه بالحمى النزفية".

وأكدت محمد تنظيم جولات تفتيش ومراقبة على المجازر والمذابح خارج المجازر لمنع أي إصابات بمرض الحمى النزفية، ومطالبة الجهات الحكومية بإعادة تأهيل وفتح المجازر المتوقفة  لم توفره من مردود اقتصادي متعدد الجوانب.

وأشارت الى توفير  مادة (الدلتا مترين) لتلقيح الثروة الحيوانية ورش حظائر الحيوانات باللقاح لمنع أي إصابات بالحمى النزفية الى جانب حملات التوعية والتثقيف  لمربي الحيوانات والأطباء البيطريين.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق القصابين أو من خلال تقطيع اللحوم الطازجة من قبل ربات البيوت

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه.

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