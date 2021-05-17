ديالى تتحوط لـ"حرب الحنطة".. إنشاء عوازل ترابية وسواقٍ مائية

شفق نيوز/ اعلنت محافظة ديالى، يوم الاثنين، عن تحصينات وخطط جديدة لمواجهة حرب الحنطة التي يشنها تنظيم داعش خلال موسم الحصاد الحالي.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس التميمي لوكالة شفق نيوز؛ ان خطة تحصين حقول الحنطة من الحرائق الارهابية شملت شق سواتر وعوازل ترابية داخل مزارع الحنطة، لمنع تمدد النيران في حال حدوث الحرائق وتقليل الخسائر قدر الامكان الى جانب حفر سواقي في محيط مزارع الحنطة وتطويقها بالماء لإطفاء الحرائق بشكل فوري وعاجل.

واكد التميمي استنفار الاف العناصر الأمنية من تشكيلات الشرطة و قطعات الجيش والحشد الشعبي لحماية مزارع الحنطة من حرائق الارهاب وتأمين عمليات تسويق المنتوج الى مراكز الاستلام الموزعة في مناطق ديالى.

واشار التميمي الى فتح 5 مراكز استلام وتسويق محصول الحنطة في بعقوبة وبني سعد وبلدروز، لاستلام الحبوب دون عراقيل تؤثر سلبا على مجريات الحصاد والتسويق.

وانطلقت عمليات الحصاد في ديالى في السادس من الشهر الحالي وتشمل أكثر من 500 الف دونم من الحنطة والشعير وسط ترجيحات بانخفاض الإنتاج عن الموسم الحالي بنسبة 25%.

ويمتهن 70% من سكان ديالى الزراعة كمورد معيشي أساسي وتعد أراضيها من أخصب الأراضي في العراق حيث تبلغ 3.5 ملايين دونم.