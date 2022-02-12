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ديالى تبدأ خطوات تحقيق حلم غاب 30 عاماً في وحدة متنازع عليها

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-12T14:18:43+0000
ديالى تبدأ خطوات تحقيق حلم غاب 30 عاماً في وحدة متنازع عليها

شفق نيوز/ وضع محافظ ديالى، يوم السبت، حجر الاساس لمستشفى مندلي العام بسعة 50 سريراً في الناحية "المتنازع عليها" شرقي المحافظة.

ويعتبر سكان مندلي مشروع المستشفى حلماً غائباً منذ 30 عاماً إذ لم تسعفهم الحكومات المتعاقبة رغم خلوها مع ناحية قزانية المجاورة  اقصى شرق ديالى،  من أي مستشفى والاعتماد على مركز صحي وحيد.

وقال المحافظ مثنى التميمي، خلال احتفالية  أقيمت في ناحية مندلي 93 كم شرق بعقوبة،  "وضعنا بعد جهود حثيثة ومتابعات مستمرة حجر الاساس لمستشفى مندلي العام، وهو من حق أهالي ناحية مندلي الكرام".

واضاف أن "مساحة مستشفى مندلي 25 دونماً، ويتكون من خمسة طوابق ودار أطباء وبناية الخدمات والصيانة والاستعلامات"، مبيناً أن "مدينة مندلي العريقة المعطاة تستحق منا الكثير والخدمة الصحية ينتظرها الجميع في ناحيتي مندلي وقزانية".

وبين التميمي أن "المراكز الصحية لا تلبي الطموح مع كل اعتزازنا وفخرنا بهم لكنها لا تسد الحاجة"، موضحاً أن "الادارة المحلية في المحافظة أرتأت بناء مستشفى يخدم مندلي وقزانية.

وأشار إلى أن "مستشفى مندلي ستكون صرحاً صحياً يخدم اهالي ناحيتي قزانية ومندلي"، مبيناً أن "وضعنا حجر الأساس اليوم بعد جهود ادراج مستشفى مندلي ضمن موازنة 2022".

كما واعلن محافظ ديالى، خلال الاحتفالية التي حضرتها وكالة شفق نيوز، أن الاسبوع المقبل سيشهد وضع حجر أساس مستشفى بعقوبة المتخصص بامراض السرطان والقلب، مشيراً إلى أن  بناء المستشفيات من اختصاص وزارة الصحة والحكومة المركزية لكننا عازمون على  خطة انجاز بناء مستشفى مندلي وبعقوبة التخصصي بتكلفة أكثر من 29 مليار دينار، بالتنسيق مع والتواصل مع الجهات المعنية.

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