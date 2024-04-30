ديالى تبدأ بحصاد نصف مليون دونم مزروعة بالحنطة وتتوقع تحقيق "الاكتفاء الذاتي"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة ديالى يوم الثلاثاء، بدء موسم حصاد الحنطة لقرابة نصف مليون دونم بمناطق المحافظة.

وقال المتحدث باسم مديرية زراعة ديالى محمد المندلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "المساحات المزروعة بالحنطة داخل الخطة الزراعة وخارجها والتي بدأ حصادها تفوق 460 ألف دونم في عموم مناطق محافظة ديالى".

وأضاف أن"الكميات المتوقع انتاجها هذا الموسم أكثر من 320 ألف طن ستسوق بشكل انسيابي"، لافتا الى أن "هذه الكميات تحقق الاكتفاء الذاتي في ديالى ويسوق الفائض منها الى باقي المحافظات".