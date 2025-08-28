بدأت بالطماطم وانتهت بالرصاص.. اشتباك مسلح بين "قطبي" حزب تقدم في ديالى (فيديو)

شفق نيوز- ديالى

كشفت مصادر مطلعة في ديالى، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل اشتباك أنصار وأفراد حماية قطبي حزب "تقدم" بناحية بهرز في المحافظة.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "زعيم حزب (تقدم) في حمرين وقره تبه النائب أحمد مظهر الجبوري، حاول الدخول لناحية بهرز ببعقوبة وهي مركز نفوذ وسكن زعيم (تقدم) الآخر بمحافظة ديالى ورئيس حزب (البواسل) المنضوي ضمن (تقدم) رجل الأعمال سلمان اللهيبي".

وأضافت أن "رتل أحمد مظهر الجبوري تعرض لهجوم بالطماطم والخضراوات من قبل أنصار اللهيبي في بهرز، كما رد أفراد حماية الجبوري بإطلاق نار بالهواء مما دفع أنصار اللهيبي للرد أيضاً بإطلاق نار".

وأشارت الى أن "الاشتباك لم يخلف أي ضحايا أو إصابات وفق المعلومات الأولية، فيما تدخلت القوات الأمنية من (سوات) وتشكيلات أخرى لتوقيف طرفي الخلاف واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث".