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ديالى.. أب ينهي حياة ابنه "دهساً" وإصابة 3 مدنيين بحادث مروري

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-06T08:11:03+0000
ديالى.. أب ينهي حياة ابنه "دهساً" وإصابة 3 مدنيين بحادث مروري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى اليوم الاحد، بوفاة طفل بحادث دهس بسيارة من قبل والده في أطراف ناحية جبارة شمال شرقي ديالى. فيما أصيب مدنيون بحادث سير في أطراف بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز"أن طفلا يبلغ من العمر عامين لقي مصرعه بحادث دهس غير متعمد من قبل والده في قرية (علي خلف) الواقعة بين ناحية جبارة شمال شرقي ديالى وناحية ( كوكز) التابعة لوحدة كرميان.

واضاف"أن جثة الضحية تم نقلها إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي شرقي بعقوبة؛ قال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "3 مدنيين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم عجلات في منطقة (الجوبة) شرقي بعقوبة".

واضاف"أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة"

وتشهد ديالى حوادث مرورية متصاعدة بسبب رداءة الطرق وإهمال قواعد السلامة المرورية.

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