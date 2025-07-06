ديالى.. بساتين مندلي تنتعش من جديد بعد سنوات من العطش (صور)

شفق نيوز – ديالى

أعلنت الإدارة المحلية لقضاء مندلي شرقي ديالى، يوم الأحد، إعادة المياه الى بساتين القضاء، بعد سنوات من الجفاف والعطش.

وقال قائممقام مندلي علي الزهيري لوكالة شفق نيوز، إن"بساتين مندلي الشهيرة وسط القضاء والتي تمتد لأكثر من 5 آلاف دونم لطالما عانت على مدار عشرات السنين من العطش والجفاف، نتيجة عدم وجود المياه إليها، ما دفع المزارعين للإعتماد على الآبار في سقيها، خاصة وأن مياه بعض الآبار غير صالحة للاستهلاك الزراعي".

وأضاف الزهيري، أن "أبرز أسباب عدم وصول المياه هي التجاوزات على مسارات الأنهر وقلة ضخ المياه عبرها"، لافتا إلى "فتح 4 أنهر وإزالة التجاوزات منها وضخ المياه فيها للبساتين، وهي (نهر الجني ونهر فلشت ونهر السوق ونهر باغ)، بهذا إحياء البساتين من جديد".

وأشار إلى أن "بساتين مندلي تشتهر بإنتاج محاصيل وفواكه وتمور متنوعة ونادرة على مستوى العالم، كالقرنفل ومير حاج والجعفري"، مؤكدا أن "وصول المياه إليها سينعكس إيجابا على انتاجها ويقلل من احتمالية تراجع مساحاتها أو اندثارها".