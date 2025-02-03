ديالى بالصدارة.. العراق يسجل 62 هزة أرضية في شهر

شفق نيوز/ كشف قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية العراقية، يوم الاثنين، عن تسجيل 62 هزة أرضية في البلاد خلال شهر كانون الثاني الماضي، فيما أكد أن قوة الهزات تتراوح ما بين درجة إلى 5 درجات.

وذكر تقرير صادر عن الهيئة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مراصدها سجلت النشاط الزلزالي في العراق والدول المجاورة لشهر كانون الثاني/يناير 2025، بواقع 92 هزة أرضية منها 62 داخل العراق توزعت ما بين ديالى وأربيل ونينوى والسليمانية وميسان وكركوك ودهوك".

وأضاف التقرير، أن "قضاء خانقين في ديالى سجل النسب الأعلى في عدد الهزات الأرضية"، مبيناً أن "22 هزة سجلت داخل إيران و8 داخل تركيا".

ووفقاً للتقرير، فإن قوة الهزات تراوحت ما بين (1-5) درجة، وبعمق ما بين 4 و 38 كيلومتراً.

وأعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وقت مبكر من، صباح يوم أمس الأحد، تسجيل هزة ارضية في قضاء مندلي التابعة لمحافظة ديالى.

وأخبر مدير قسم الرصد الزلزالي علي عبدالخالق، وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، بأن "مثلث حلبجة وكلار وخانقين أصبح نشطاً بعد تسجيل هزة أرضية قوية بحلبجة في إقليم كوردستان خلال العام 2017 حيث تسببت بتحرك الفوالق الأرضية وعند تحركها تحولت المنطقة إلى نشطة زلزالياً".