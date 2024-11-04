ديالى.. انهيار بناية مدرسة جراء الأمطار ومصرع طالب نتيجة صعقة كهربائية

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية العظيم في محافظة ديالى عبدالجبار العبيدي، يوم الاثنين، عن انهيار بناية مدرسة ابتدائية جراء الأمطار في الناحية.

وقال العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن"مدرسة الترقي الابتدائية في منطقة خشم زرزور بناحية العظيم مشمولة بمشروع وزارة التربية رقم 1 وتم تحويل دوام طلبتها الى منزل قديم ومتهالك في القرية".

وأضاف أن"المنزل الذي يستغل كبناية للمدرسة انهارت أجزاء منه جراء غزارة الأمطار والرطوبة خلال الساعات الماضية دون أضرار بشرية لكن الطلبة بحاجة لتدخل حكومي عاجل من أجل توفير بناية مدرسية آمنة إليهم لضمان مسيرة التعليم والحفاظ على أرواحهم".

وفي ديالى ايضاً؛ لق طالب متوسطة مصرعه بصعقة كهربائية داخل منزله في ناحية بني سعد جنوب غربي ديالى.

وابلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ أن الطالب قام بتشغيل موتور ماء، ما ادى الى مصرعه في الحال ونقل جثته للطب العدلي وهي ثالث حالة وفاة بصعقة كهربائية في ديالى خلال 24 ساعة.