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ديالى.. انقطاع المياه عن 400 ألف نسمة جراء توقف محطات تصفية

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-25T17:58:31+0000
ديالى.. انقطاع المياه عن 400 ألف نسمة جراء توقف محطات تصفية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية ماء ديالى يوم الثلاثاء توقف 4 محطات لتصفية المياه جراء انخفاض منسوب نهر خريسان الذي يعد الشريان الرئيسي للمياه في بعقوبة وتوابعها الادارية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محطات ماء بعقوبة وبهرز والعبارة والتحرير توقفت عن العمل لليوم الثاني على التوالي جراء الانخفاض الحاد في مناسيب نهر خريسان المغذي لتلك المشاريع".

وأضاف البيان ان "توقف المحطات الاربعة تسبب بانقطاع المياه عن نحو 400 الف نسمة".

ودعت المديرية، وفق البيان، مديرية الموارد المائية الى تحمل مسؤوليتها تجاه َالمواطنيين وبذل المزيد من الجهود لتوفير الخام في النهر لاعادة تشغيل مشاريع الماء لمعالجة الشح في تلك المناطق.

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