ديالى.. انقطاع الماء عن 200 ألف نسمة جراء نصب مضخات بدون موافقة حكومية

شفق نيوز/ افاد مسؤولون حكوميون يوم الجمعة، بانقطاع الماء عن 200 ألف نسمة في أكبر أحياء بعقوبة مركز محافظة ديالى بسبب نصب مضخات بدون موافقات حكومية.

وعزا مدير الموارد المائية مهند علي المعموري أسباب انقطاع ماء الشرب الى انقطاع مياه نهر خريسان الى انقطاع الماء الخام في نهر خريسان وقيام مديرية ماء ديالى بنصب مضخات اضافية في مشروع "جبينات" بدون موافقة الموارد المائية وإضافة حصة مائية.

وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التجاوز تسبب بانقطاع وقلة الماء الخام الواصل الى اسالة التحرير وبهرز لذلك ندعو قائم مقام بعقوبة الى التدخل ورفع هذا التجاوز والتنسيق التشغيلي بين محطات الاسالة".

وعزا مدير الاعلام والعلاقات في مديرية ماء ديالى سرمد عامر إطفاء مشاريع ماء "التحرير وناحية بهرز" الى انقطاع الماء الخام في نهر خريسان، مما أدى الى حدوث شحة كبيرة لمياه الشرب في تلك المناطق تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة اللاهبة والمتربة".

ودعا عامر في حديثه لوكالة شفق نيوز، مديرية الموارد المائية الى "القيام بحملات مكثفة لغرض رفع التجاوزات من نهر خريسان ، فضلا عن زيادة الاطلاقات المائية في النهر ليتسنى لمديريته من إعادة تشغيل مشاريع ماء التحرير وبهرز بكامل طاقتها الانتاجية من اجل معالجة شحة مياه الشرب في تلك المناطق".

وردا على بيان مديرية الموارد المائية المائية حيال نصب مضخات إضافية قال عامر، إنه "لايمكن نصب مضخات اضافية في مشروع بعقوبة المركزي والاجابة واضحة لعدم امتلاكنا اي خزانات اضافية ولا يمكن السيطرة على كميات اضافية للماء ضمن أجزاء المشروع وطاقته الانتاجية وكل ما يدخل للمشروع يجهز للمواطنيين باستثناء كميات من الماء تستخدم لغسل وتنظيف الفلاتر والأحواض لديمومة عملها".

وتابع " نحنُ من قدمنا المساعدة الى مديرية الموارد المائية بنصب مضخات في تقاطع البلدة لنقل الماء الخام إلى مشاريع بهرز والتحرير بهدف القضاء على التجاوزات مع العلم ان هذه الاعمال هي من صلب واجبات مديرية الموارد المائية.

وأكد أن "مشاريع الماء جاهزة للعمل ولا توجد فيها اي اعطال تحول دون تشغيلها بكامل طاقاتها الانتاجية باستثناء نقص المياه الخام في نهر خريسان النهر ما أثر سلبا على كميات الماء المجهزة للمواطنين وحدوث شحة نتيجة للطلب المتزايد على استهلاك الماء".

ودعا مديرية الموارد المائية في المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الماء الخام لمشاريع الماء في بعقوبة وبهرز لاستمرارية عملها ورفع جميع التجاوزات وكري الأنهار ومراقبتها بصورة مستمرة.

وتعاني ديالى منذ عامين من أزمة جفاف خانقة بسبب شح الأمطار وقطع الأنهر والجداول المشتركة من قبل الجانب الإيراني، فضلاً عن قيام الجانب التركي بتقليل حصة العراق الإقليمية في نهر دجلة.

ونهر خريسان هو فرع من فروع نهر ديالى وهو يقع على الطريق الواقعة بين بغداد وخراسان لذا سمي بهذا الاسم نسبةً لذلك ويبدا خريسان بالجريان من بحيرة حمرين وينتهي في البساتين الواقعة نهاية مدينة بهرز حيث يتلاشى فيها، ويغدي عشرات الآلاف من البساتين واكثر من 600 الف نسمة بالمياه.