ديالى.. انطلاق موسم حصاد الحنطة والزراعة تتوقع تسويق ربع مليون طن

أعلنت مديرية زراعة ديالى، يوم الاثنين، انطلاق موسم حصاد الحنطة في مناطق المحافظة، مؤكدة أن التوقعات الأولية تشير إلى وصول الإنتاج المُسوَّق إلى نحو ربع مليون طن.

وقال المتحدث باسم مديرية زراعة ديالى، محمد المندلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مناطق المحافظة تشهد حالياً بداية موسم حصاد محصول الحنطة، وهو موسم يتأخر في ديالى قليلاً عن بقية المحافظات، ولاسيما الجنوبية منها، بفعل الموقع الجغرافي والظروف المناخية".

وأضاف أن "المساحات المزروعة المشمولة بالتسويق تُقدَّر بأكثر من 305 آلاف دونم، منها 58 إلى 59 ألف دونم ضمن الخطة الزراعية، ونحو 246 ألف دونم خارج الخطة الزراعية، بالاعتماد على الزراعة الديمية".

وأشار المندلاوي، إلى أن "المخازن والسايلوات ستفتح أبوابها، على أن تنطلق عمليات التسويق بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل"، مبيناً أن "الكميات المنتجة المتوقع تسويقها تتجاوز 210 آلاف طن".

وأوضح المسؤول الحكومي، أن "الأمطار الأخيرة أسهمت في إنعاش الموسم الزراعي وزيادة الإنتاج".