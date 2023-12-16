ديالى.. انسيابية عالية في التصويت الخاص بالانتخابات المحلية

شفق نيوز/ أكد مكتب ديالى الانتخابي، يوم السبت، سير عملية التصويت الخاص بانسيابية عالية ووفق الخطط المرسومة بجميع مضامينها، فيما حدد مراكز تواجد ودخول الإعلاميين في عموم المحافظة.

وقال مدير إعلام المفوضية، سلام مهدي، لوكالة شفق نيوز، إن "6 مراكز انتخابية جرى تخصيصها لدخول الإعلاميين، اثنان منها في بعقوبة، والأخرى في أقضية المحافظة، فيما خُصِصَ مركزان للدخول الإعلامي خلال عملية التصويت الخاص".

وأضاف مهدي، أن "عدد مراقبي الانتخابات المحليين في ديالى هو 68420 مراقباً من الأحزاب والكيانات السياسية والمنظمات المدنية المعنية بالانتخابات".

ويبلغ عدد العناصر الأمنية والحشد الشعبي المشمولين بالتصويت الخاص في ديالى 57404 عنصراً موزعين على 44 مركزاً انتخابياً و143 محطة اقتراع.

وفتحت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم السبت، أبوابها أمام أفراد قوات الأمن والنازحين ونزلاء السجون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

وأُجريت انتخابات مجالس المحافظات آخر مرة في العراق العام 2013 قبل أن يتم حلها بتظاهرات كبرى اجتاحت البلاد في شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2019 احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي الفساد المالي والاداري، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة ودوائرها.

وتقاطع قوى وأحزاب سياسية أبرزها وأكبرها حجماً من حيث القواعد الشعبية التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، هذه الانتخابات لتخلو الساحة للإطار التنسيقي الذي يضم اطرافاً شيعية مناوئة للتيار الصدري.

وتظاهر المئات من انصار التيار الصدري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد مساء أمس تعبيراً عن رفضهم لإجراء الانتخابات المحلية التي يقاطعونها.