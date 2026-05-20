ديالى: انخفاض إنتاج الحنطة 50% مقارنة بالموسم السابق

شفق نيوز- ديالى

أعلنت مديرية زراعة ديالى، يوم الأربعاء، عن تسجيل تراجع كبير في إنتاج محصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي مقارنة بالمواسم السابقة، مؤكدة أن نسبة الانخفاض بلغت ما بين 50 إلى 55%.

وقال مدير عام زراعة ديالى اياد الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "شح المياه الذي شهدته المحافظة في بداية الموسم الزراعي تسبب بتقليص الخطة الزراعية وتقليل المساحات الداخلة ضمن زراعة الحنطة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حجم الإنتاج لهذا العام".

وأضاف أن "عددا كبيرا من المزارعين واجهوا صعوبات في تأمين الحصص المائية اللازمة لري الأراضي الزراعية، فيما اعتمد الآلاف على الامطار وهو ماساهم بنشاط الانتاج في الفترة الأخيرة من الموسم".

وأكد الجبوري أن"المساحات المزروعة داخل وخارج الخطة تفوق 300 ألف دونم فيما يزيد الانتاج المتوقع تسويقه عن 200 ألف دونم وهي كميات تحقق الاكتفاء الذاتي في المحافظة لكنها أقل من الموسم الزراعي السابق بنحو 50-55 ‎%‎".

ويعد محصول الحنطة من أبرز المحاصيل الاستراتيجية في محافظة ديالى، إذ تعتمد عليه شريحة واسعة من المزارعين بوصفه موردا اقتصاديا رئيسيا ومصدرا مهما لتأمين الأمن الغذائي خاصة في مناطق ناحية العظيم وقضاء بلدروز وقضاء خانقين.